CorSport: "Morata più gli altri. Il puzzle del Milan"

vedi letture

"Morata più gli altri. Il puzzle del Milan": titola così questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che in casa rossonera è arrivato il momento di dare una svolta al mercato in entrata. La priorità è sempre l'attaccante, con Alvaro Morata primo obiettivo, ma lo spagnolo potrebbe non essere l'unico rinforzo in avanti: tra i nomi che piacciono ci sono Memphis Depay, che è svincolato, e Jonathan David, che Fonseca ha già allenato al Lille.

Il Milan è al lavoro per rinforzare poi anche gli altri reparti: in mezzo al campo, per esempio, resta nel mirino Youssouf Fofana del Monaco, così come in via Aldo Rossi monitorano sempre quello che accade attorno ad Adrien Rabiot, anche lui al momento svincolato. In difesa si cerca un terzino destro, con Emerson Royal da tempo in cima alla lista dei rossoneri che continuano a seguire con grande interesse anche Diogo Leite, centrale difensivo dell’Union Berlino.