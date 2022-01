CorSport: "Oggi il Milan in campo contro lo Spezia per il sorpasso in vetta"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive così questa mattina in prima pagina: "Oggi il Milan in campo contro lo Spezia per il sorpasso in vetta". I rossoneri possono approfittare del pareggio di ieri dell'Inter contro l'Atalanta e tornare in vetta da soli alla classifica (i nerazzurri devono però ancora recuperare la gara contro il Bologna).