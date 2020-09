Corsport - Paquetà, non solo Lione: il brasiliano piace anche in Spagna

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, in edicola quest'oggi, fa il punto anche sulla situazione in uscita di Lucas Paquetà. Il brasiliano piace sempre al Lione che, tuttavia, non è ancora arrivato ad offrire la cifra richiesta dal Milan che si attesta tra i 22 e i 23 milioni di euro, utili per evitare una minusvalenza. Si segnala, in particolare, anche l'interesse di alcuni club spagnoli per il brasiliano con Betis Siviglia e Valencia come spettatrici interessate per l'ex Flamengo.