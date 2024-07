CorSport: "Per Camarda il futuro è solo in rossonero"

Il rinnovo ufficializzato nella giornata di ieri sta a significare solo una cosa: il futuro di Francesco Camarda è solo al Milan. La firma sul suo primo contratto da professionista è solo l'ennesima conferma di questo suo legame viscerale con i colori rossoneri, che il classe 2008 ha deciso di imprimere per sempre sulla sua pelle.

Scrive infatti questa mattina Il Corriere dello Sport che "Sulla coscia sinistra di Francesco Camarda si possono notare due tatuaggi: uno indica la data dell’esordio in Serie A (25-11-2023), l’altro raffigura lo stemma della Curva Sud Milano. Un legame col mondo milanista che è dipinto sulla pelle, ma che è soprattutto scolpito nel cuore".

Spesso alle parole non seguono i fatti, cosa che invece Camarda ha voluto subito mettere in chiaro arrivando a rifiutare l'offerta, anche più ricca, del Borussia Dortmund, perché il suo intento è sempre stato quello di giocare per la squadra di cui è tifoso e in cui è cresciuto sin dalla tenera età di 7 anni. E così sarà.

Il futuro di Camarda è solo in rossonero, con l'obiettivo di maturare nel corso di questa stagione con il Milan Futuro di mister Daniele Bonera in Serie C, potendosi mettere anche a disposizione della Prima Squadra con al timone Paulo Fonseca.