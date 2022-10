CorSport - Pioli verso il rinnovo: presto il summit con Maldini e Massara

MilanNews.it

Il contratto di Stefano Pioli scadrà nel giugno del 2023 ma c'è un'opzione a favore del Milan in cui l'allenatore rossonero potrà estendere il contratto di un altro anno. Manca solamente il Sì del tecnico campione in carica, che può arrivare da un momento all'altro. Presto ci sarà un summit, scrive il Corriere dello Sport, a Casa Milan per parlare proprio del contratto con la dirigenza.