Corsport - Pobega, sul centrocampista del Milan viva la concorrenza tra Cagliari, Sampdoria e Udinese

Oltre ai colpi in entrata, l'attenzione del Milan è incentrata anche sulle eventuali uscite. Tra i giocatori che potrebbero partire, in particolare, figura anche il nome di Pobega che nonostante un buon precampionato dovrebbe lasciare i rossoneri in prestito. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sul centrocampista friulano figura la concorrenza di Cagliari, Sampdoria e Udinese interessate a acquisire il calciatore in prestito.