CorSport: "Pulisic e il Milan: sono cinquanta sfumature di gol"

vedi letture

Anche il Corriere dello Sport in edicola oggi esalta Christian Pulisic che due giorni fa a Venezia ha segnato il suo 16° gol stagionale: "Pulisic e il Milan: sono cinquanta sfumature di gol" è il titolo del quotidiano romano. L'attaccante americano è il miglior marcatore rossonero in questa annata sportiva davanti a Tijjani Reijnders, l'altra certezza da cui dovrà ripartire il nuovo Milan.

Da quando è in rossonero, cioè dall'estate 2023, tra reti (31) e assist (19), Pulisic è arrivato a quota 50, traguardo che nelle ultime due stagioni è stato raggiunto tra i giocatori della A solo da Lookman (50 anche per lui) e Lautaro (davanti a 54). Per l'ex Chelsea è intanto pronto il rinnovo di contratto fino al 2028 con opzione per il 2029.