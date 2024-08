CorSport: "Rabiot per il Milan l'ultima tentazione"

Il Corriere dello Sport titola così stamattina: "Rabiot per il Milan l'ultima tentazione". Adrien Rabiot è ancora senza squadra dopo che lo scorso 30 giugno è scaduto il suo contratto con la Juventus. Durante l'estate il suo nome è stato spesso accostato al Diavolo e anche nella giornata di ieri ci sarebbero stati dei contatti tra le parti per provare a portare il francese a Milanello. Serve però prima una partenza altrimenti non c'è spazio nella lista per l'ex bianconero.

Secondo il Corriere dello Sport, nella mattina di ieri c'è stato un contatto tra il Milan e Rabiot al quale è stato offerto un contratto da 5 milioni di euro più bonus. Altro contatto poi in serata per continuare a ragionare sui termini dell’intesa tra i rossoneri e il francese. Essendo svincolato, l'ex Juventus può essere tesserato anche a mercato chiuso.