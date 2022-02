CorSport - Rinnovo Hernandez: il Milan lancia un chiaro messaggio

Come sottolinea il Corriere dello Sport, con il prolungamento di Theo Hernandez il Milan ha voluto dare un segnale. Dopo gli addii a costo zero di Donnarumma e Calhanoglu, il club rossonero ha voluto blindare con largo anticipo il terzino francese, uno dei pilastri della squadra di Pioli. È vero che altri due componenti dell’attuale rosa, Kessie e Romagnoli, potrebbero lasciare Milanello da svincolati, ma in cantiere ci sono i rinnovi illustri, quelli di Leao e Bennacer.