CorSport - Rinnovo Kessie, cresce il pressing del Milan

La pressione del Milan per il rinnovo di Kessie inizia a crescere. Lo scrive il Corriere dello Sport, che si sofferma sul futuro del centrocampista ivoriano. I dirigenti rossoneri sono consapevoli di non poter perdere un altro pezzo da novanta, per questo dovrebbero formulare a breve un’offerta che si avvicinerà alla cifra richiesta dal giocatore (6 milioni). Tutte le componenti societarie sono d’accordo nel voler estendere il contratto di Kessie, mentre il giocatore ha già fatto capire di trovarsi bene a Milano.