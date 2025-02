CorSport riprende le parole di Ibra nel giorno della presentazione di Bondo e Sottil: "Li faremo diventare più forti"

Nella giornata di ieri il Milan ha presentato Warren Bondo e Riccardo Sottil come suoi nuovi giocatori alla stampa. A prendere la parola per primo è stato ovviamente il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, che ha spiegato a fondo il perché il Diavolo abbia deciso di puntare proprio su questi due profili.

Il talento ed un'approfondita conoscenza della Serie A hanno inciso e non poco nella scelta della dirigenza rossonera, che pur di mettere a disposizione questi profili a Sergio Conceiçao è arrivata a depositare in Lega il contratto di Sottil un minuto e mezzo prima della fine del calciomercato. Su questi due giocatori ha parlato questa mattina anche Il Corriere dello Sport, che si è soffermato in modo particolare sulle parole di Zlatan Ibrahimovic, che riferendosi ai nuovi acquisti del Milan ha detto "Li faremo diventare più forti".