CorSport riprende The Athletic: "Centrocampo, idea Gibbs-White"

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport viene ripresa un'indiscrezione lanciata ieri dal The Athletic sul mercato rossonero. Maldini e Massara avrebbero infatti messo gli occhi, per il momento solo per un sondaggio, sul centrocampista e trequartista del Wolverhampton Morgan Gibbs-White. Il profilo sarebbe in linea con i canoni a cui ci ha abitutati la società rossonera: nazionale inglese, classe 2000, Gibbs-White è reduce dalla sua miglior stagione in carriera nella serie B inglese con lo Sheffield United, squadra a cui era stato girato in prestito. Ben 13 gol e 10 assist in poco più di 40 partite giocate. La sua quotazione attuale è di circa 10 milioni e il calciatore vuole capire se potrà avere spazio nei Wolves oppure partire in cerca di fortuna altrove.