CorSport - Roma, nuova idea: Cristante al Milan in cambio di Saelemaekes

È un dato di fatto: Bryan Cristante non rientra nei piani di Claudio Ranieri alla Roma. Il centrocampista italiano classe '95 può già salutare casa giallorossa a gennaio, non appena smaltirà l'infortunio alla caviglia. Ma nel suo futuro potrebbe tornare al Milan? Una suggestione, quella proposta da Il Corriere dello Sport, in edicola oggi, visto che il club rossonero è alla strenua ricerca di un tassello che possa far rifiatare a rotazione Reijnders e Fofana.

Un elemento di esperienza, carisma in mediana, che rivedrebbe il ritorno in rossonero dopo essere cresciuto nelle giovanili del Milan da parte di Cristante, oltre che carta favorevole perché possibile iscritto sotto forma di prodotto del vivaio. Per renderlo possibile, tuttavia, dipenderà da Alexis Saelemaekes: la Roma vuole trattenere il trequartista belga in giallorosso, per questo vuole offrire Cristante in cambio per trattenere il 25enne belga a titolo definitivo.

Un'ipotesi, quella di ingaggiare Cristante al Milan, del dt capitolino Ghisolfi. Altrimenti per trattenere Saelemaekes a Trigoria la Roma dovrà sborsare un minimo di 15-18 milioni di euro, di modo da soddisfare le richieste dei dirigenti milanisti. Riflessioni in corso, d'altronde il club rossonero sta seguendo altre piste, tra le quali Samuele Ricci (Torino) e Angelo Stiller dello Stoccarda.