CorSport: "Roma-Zaniolo, è bufera: società irritata, Nico deluso". Milan e Juve alla finestra

"Roma-Zaniolo, è bufera: società irritata, Nico deluso" scrive oggi il Corriere dello Sport in edicola. Da Trigoria trapela l'umore del club che preferisce rinviare ogni discorso per il rinnovo del giocatore e non accetta imposizioni sul timing per la trattativa. La società è irritata: il contratto si discute solo quando lo vogliono i Friedkin. Zaniolo invece è deluso perché ha percepito che il club vuole cederlo. Juventus e Milan alla finestra.