Corsport - Romagnoli, il Milan potrebbe riaverlo per la trasferta di Crotone

Tra le tante assenze nella difesa rossonera, in particolare spicca quella di Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan, reduce dall'infortunio di fine campionato, è ancora ai box e darà sicuro forafit sia per il debutto europeo che quello in campionato della squadra di Pioli. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Romagnoli dovrebbe recuperare in vista della trasferta di Crotone, gara valevole per la seconda giornata di campionato.