Il Corriere della Sport scrive così questa mattina in prima pagina: "Sinfonia Milan, 4-0 a Zagabria: ora basta un punto". Netta vittoria ieri sera dei rossoneri contro la Dinamo per 4-0. Ora alla squadra di Pioli, per conquistare gli ottavi di Champions League, basterà raccogliere un solo punto mercoledì prossimo contro il Salisburgo a San Siro.