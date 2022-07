CorSport su De Ketelaere: "Il Milan va al rilancio. De Ketelaere non gioca"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport oggi in edicola titola così sull'obiettivo numero uno del Milan per la trequarti: "Il Milan va al rilancio. De Ketelaere non gioca". Arrivato il tanto atteso rialzo dell'offerta da parte del Milan per il talento belga classe 2001. Ancora non sono stati raggiunti i 30 milioni ma la trattativa entra nelle fasi calde e da via Aldo Rossi filtra fiducia. Intanto De Ketelaere non gioca le amichevoli con il suo club e salterà anche la Supercoppa di Belgio contro il Genk proprio per evitare che salti il trasferimento: segno evidente della sua volontà di sbarcare a Milanello.