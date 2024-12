CorSport - Su Theo c'è l’ombra dello United, ma il Milan è fiducioso sul rinnovo

Theo Hernandez, dopo aver saltato la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, è pronto a riprendersi il suo posto sulla fascia contro l'Atalanta. Il focus è sul presente ma, come sottolineato dal Corriere dello Sport, i discorsi sul futuro sono inevitabili perché il contratto del francese con il Milan è in scadenza nel 2026 e le sirene tentatrici per il laterale francese di certo non mancano.

Dall'Inghilterra sono rimbalzate le voci su un interesse del Manchester United dopo l’ennesimo infortunio subito da Shaw e con l’intenzione di migliorare i valori nel ruolo, attualmente occupato da Malacia. Geoffrey Moncada, direttore tecnico rossonero, ha dichiarato che le trattative per il rinnovo del francese siano in corso da oltre due mesi: "Due mesi fa abbiamo cominciato le trattative. Posso dire che siamo messi bene. Sono veramente tutti contenti, non ho visto nessuno che voglia andare via. Potete chiedere a loro, sono tutti contenti qui al Milan". Da Casa Milan si continua a registrare sempre una certa fiducia sulla permanenza di Theo.