CorSport sul mercato: "Attacco da rifare partendo da Origi. Botman in difesa"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport ritaglia uno spazio anche per il calciomercato, che non perde mai il suo appeal neanche nei giorni della lotta per lo scudetto. Il titolo recita: "Attacco da rifare partendo da Origi. Botman in difesa". Sono questi due i nomi più caldi per il Milan e su cui il club rossonero è molto in vantaggio. Per l'attaccante belga è questione solo di formalità e mettere nero su bianco l'accordo che già c'è da tempo, probabilmente dopo la finale di Champions che vede impegnato il Liverpool. Botman invece, per cui c'era già stato interesse lo scorso gennaio, è stato in un certo modo prenotato dal Milan: bisognerà trovare l'accordo con il Lille con cui il Milan è, però, in buoni rapporti.