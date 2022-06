CorSport sul Milan: "Sul mercato il Diavolo si fa in due. Tra nuovi e rientri"

MilanNews.it

Il Corriere dello Sport di questa mattina parla delle strategie di calciomercato rossonero e titola: "Sul mercato il Diavolo si fa in due". I movimenti del club Campione d'Italia, infatti, sono completi. Dai riscatti con Florenzi che sembra ormai sulla via della conferma, agli svincolati, passando per gli obiettivi veri e propri. In quasi ogni reparto il Milan agirà, fatta eccezione per la porta e la fascia sinistra. Tra il duello Bremer-Botman, i due talenti del Bruges e Renato Sanches, la dirigenza rossonera è pronta rinforzare la squadra che ha vinto lo Scudetto.