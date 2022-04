CorSport sul problema del gol: "Diavolo, s'è ristretto tutto l'attacco!"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La questione del gol continua a tenere banco in casa Milan. Nelle ultime 4 gare, sono stati segnati solo i due gol con cui il Milan ha battuto il Genoa in campionato. Per questo motivo il Corriere dello Sport, questa mattina, titola così nelle colonne dedicate ai rossoneri: "Diavolo, s'è ristretto tutto l'attacco". Il pezzo analizza le possibili cause e fornisce alcuni numeri sul perché di questa improvvisa sterilità offensiva per gli uomini di Pioli. Il sottotitolo, in questo senso, è eloquente: "Giroud non segna da 6 gare, Leao discontinuo, Rebic un caso, fra Messias e Saelemaekers Pioli non sa chi scegliere. Ibra è sempre out".