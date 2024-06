CorSport titola: "CDK, dietrofront. Gasperini frena"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così: "CDK, dietrofronte. Gasperini frena". Sembrava già scritto il riscatto di Charles De Ketelaere da parte dell'Atalanta e invece ora ci sono dei dubbi nel club bergamasco che vorrebbe chiedere uno sconto al Milan sulla cifra del riscatto (23 milioni di euro più due di bonus) oppure eliminare il 10% sulla futura rivendita. Oltre alla questione economica, ci sarebbero poi anche dei dubbi di natura tecnica per il tipo di squadra che ha in mente Gasperini per la prossima stagione.

Se l'Atalanta non riscatterà De Ketelaere (ha tempo fino al 14 giugno), allora il giocatore tornerà al Milanello e verrà valutato dal nuovo allenatore Paulo Fonseca. Poi gli scenari sono due: quello più probabile è la cessione ad un altro club, magari anche ad una cifra superiore ai 23 milioni dell'Atalanta, oppure il belga potrebbe restare in rossonero a giocarsi le sue carte.