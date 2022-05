CorSport titola: "Dopo il successo dell'Inter, i rossoneri a Verona per il controsorpasso"

Le ore che mancano alla sfida di domani sera tra Verona e Milan sono ancora tante ma la sfida è già entrata nel vivo, complice la vittoria dell'Inter di ieri pomeriggio che regala ai nerazzurri la vetta della classifica per due notti. Il Corriere dello Sport titola nelle sue pagine dedicate al Milan: "Dopo il successo dell'Inter, i rossoneri a Verona per il controsorpasso". Il Bentegodi sarà colorato per metà di rossonero e la squadra di Pioli va a caccia dei tre punti per rimettere la testa davanti ai cugini.