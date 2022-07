CorSport titola: "Milan col rosso. CDK fumata nera"

MilanNews.it

Anche il Corriere dello Sport, questa mattina, si concentra sull'incontro a Lugano di ieri tra Maldini e Massara e la dirigenza del Bruges per Charles De Ketelaere. Il summit non sembra aver sbloccato di molto la situazione. Questo il titolo del quotidiano: "Milan col rosso. CDK fumata nera". La trattativa èm ancora bloccata e ballerebbero almeno 2 milioni. Ciononostante il Milan non è intenzionato ad arrendersi, anche se il Bruges sembra non voler rinunciare ai 35 milioni richiesti che si avvicinano maggiormente ai 37 che il Leeds aveva messo a suo tempo sul piatto.