CorSport: "Tra Milan e Maignan verifiche da rinnovo"

L'edizione del Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così: "Tra Milan e Maignan verifiche da rinnovo". Rispetto alle scorse stagioni, in cui era spesso decisivo e veniva definito da molti come uno dei migliori portieri in circolazione, quest'anno le prestazioni di Mike Maignan hanno avuto un evidente calo, mentre sono aumentati gli errori. Il francese sta dando meno garanzie rispetto al passato.

Rinnovo pronto, ma il Milan si aspetta una svolta nel suo rendimento

Dopo una serrata trattativa, il Milan e Maignan, il cui attuale contratto scade nel 2026, hanno di fatto trovato un accordo per il rinnovo fino al 30 giugno 2028, anche se per il momento la firma non arriva. Il club di via Aldo Rossi si aspetta una svolta nel suo rendimento che è molto meno brillante rispetto alle scorse stagioni.