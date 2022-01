CorSport - Verso Milan-Genoa: poco turnover per Pioli

Il Milan si avvicina all’impegno di Coppa Italia di giovedì. Come riporta il Corriere dello Sport, mister Pioli non potrà effettuare un vero e proprio turnover. In difesa, ad esempio, le scelte sono obbligate: al momento, infatti, tra infortuni, Covid e Coppa d’Africa, non ci sono alternative al quartetto Florenzi-Kalulu-Gabbia-Hernandez. In porta potrebbe giocare Mirante, a centrocampo ci sarà Tonali, squalificato in campionato. In attacco potrebbe trovare spazio Daniel Maldini, mentre Ibrahimovic potrà concentrarsi sullo Spezia: il cartellino rosso rimediato nel derby della scorsa stagione lo costringerà a saltare l’impegno di Coppa.