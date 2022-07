CoSera - Milan, De Ketelaere primo nome della lista: tutte le altre piste sono solo alternative al belga

MilanNews.it

Il Milan è al lavoro per provare a chiudere in tempi brevi l'arrivo a Milanello di Charles De Ketelaere, da tempo primo nome della lista di Maldini e Massara per rinforzare la trequarti di Pioli. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, tutte le altre piste (da Ziyech ad Asensio) sono solo delle alternative al giovane talento del Bruges.