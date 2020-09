Cosport - Milan, Tonali è già al lavoro con la squadra: si punta ad averlo per lo Shamrock Rovers

La giornata di ieri è stata la prima di Sandro Tonali a Milanello. Il talento ex Brescia ha lavorato con il resto della squadra al centro sportivo di Carnago per preparare la sfida europea contro lo Shamrock Rovers. Momentaneamente Tonali non fa parte della lista dell'Europa League ma le modifiche consentite all'elenco a ridosso della gara potranno mettere a disposizione di Pioli il mediano lodigiano. Intanto i primi minuti di Tonali con il Milan saranno domani pomeriggio nell'amichevole contro la sua ex squadra, il Brescia. Un segno del destino.