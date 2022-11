Cremonese-Milan 0-0, Gazzetta: "E' stato un piccolo Diavolo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

All'indomani dello 0-0 del Milan sul campo della Cremonese, La Gazzetta dello Sport titola così per commentare la prestazione dei rossoneri: "E' stato un piccolo Diavolo". Nuova franata della squadra di Pioli che torna a Milano con un solo punto in tasca e ora è a -8 dal Napoli capolista. A Cremona non hanno brillato gli attaccanti milanista, si è sentita molto l'assenza di Giroud (out per squalifica).