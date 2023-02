Crisi Milan, la Gazzetta titola: "E' tutta colpa di Pioli?"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi si chiede in merito alla crisi nera del Milan: "E' tutta colpa di Pioli?". Dopo il derby, il tecnico rossonero ha ricevuto molte critiche per alcune scelte, come per esempio la difesa a tre e l'esclusione di Leao dalla formazione titolare. Allo stesso tempo, però, non mancano gli alibi come il mercato fallimentare. Le responsabilità vanno divise anche tra proprietà, dirigenti e giocatori.