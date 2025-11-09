Da 0-2 a 2-2. Il CorSport: "Blackout Milan"

Una partita in pieno controllo, poi quel golazo di Bernabé e il Parma che rientra negli spogliatoi con più fame, e voglia, di riprendere la partita. Il Milan ha tanto da recriminarsi, soprattutto a livello di attenzione, anche perché quando sei avanti 0-2 non puoi farti recuperare, qualunque sia il tuo obiettivo stagionale, Champions League o scudetto.

Sull'incredibile partita di Parma Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Blackout Milan", perché di questo si tratta. La squadra di Massimiliano Allegri ha spento l'interruttore quando bastava tenere accesa anche una lucina pur di gestire e portare a casa il risultato.