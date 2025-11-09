Da 0-2 a 2-2. Il CorSport: "Blackout Milan"
MilanNews.it
Una partita in pieno controllo, poi quel golazo di Bernabé e il Parma che rientra negli spogliatoi con più fame, e voglia, di riprendere la partita. Il Milan ha tanto da recriminarsi, soprattutto a livello di attenzione, anche perché quando sei avanti 0-2 non puoi farti recuperare, qualunque sia il tuo obiettivo stagionale, Champions League o scudetto.
Sull'incredibile partita di Parma Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Blackout Milan", perché di questo si tratta. La squadra di Massimiliano Allegri ha spento l'interruttore quando bastava tenere accesa anche una lucina pur di gestire e portare a casa il risultato.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
Primo Piano
live mnLIVE MN - Allegri: "Pensavo che Estupinan ci potesse dare di più in esperienza. Non dovevamo comportarci così!"
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com