Nessuno è soddisfatto. Il CorSera: "Sprecare occasioni, il vizio del Diavolo"
MilanNews.it
Il Milan agguanta il Napoli in testa alla classifica di Serie A, ma nessuno è soddisfatto, anche perché oggi il Diavolo doveva trovarsi da solo in vetta. Le cose non sono però andate secondo i piani, anche perché a fine primo tempo la formazione di Massimiliano Allegri ha spento l'interruttore, permettendo al Parma prima di accorciare le distanze, poi di acquisire fiducia ed infine di riprenderla.
La reazione, comunque, il Milan l'ha avuta, perché nel secondo tempo sui piedi prima di Pulisic e poi di Saelemaekers le occasioni per vincerla le ha avute. Eppure, oggi ci ritroviamo a parlare di un pareggio che non fa felice nessuno, con Il Corriere dello Sera che ha titolato "Sprecare occasioni, il vizio del Diavolo".
