Big match al Tardini. La Gazzetta di Parma: "Il Parma all'assalto del Milan di Leao"
L'anticipo del sabato sera di Serie A Enilive offre un grande classico del calcio italiano: Parma-Milan. Una partita difficile, da non sottovalutare, che potrebbe non solo permettere alla formazione di Massimiliano Allegri di balzare da sola in testa alla classifica per almeno una notte, ma anche di vivere una sosta in maniera tranquilla. Ovviamente il tutto vincendo.
Dalle parti di Parma si respira però aria di impresa, proprio come l'anno scorso, quando i ducali si imposero per 2 a 1 sui rossoneri. Sulla sfida di questa sera del Tardini La Gazzetta di Parma ha titolato nel taglio alto della sua prima pagina "Il Parma all'assalto del Milan di Leao", aggiungendo che saranno 3.500 i rossoneri al seguito della formazione di Allegri.
