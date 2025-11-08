L'infaticabile Luka. La Gazzetta: "Guida Modric, e fa undici su undici"
E pensare che dovrebbe avere 40 anni ed essere gestito. O meglio, anagraficamente l'età è quella, ma il rendimento e il fisico è quello di un ragazzino, anche perché Luka Modric fino a questo momento in stagione ha giocato meno solo di Matteo Gabbia.
Ed anche oggi il croato sarà regolarmente in campo a guidare i propri compagni, con La Gazzetta dello Sport che questa mattina ha titolato "Guida Modric, e fa undici su undici", aggiornando e migliorando ancora di più il dato dei minuti in campo, ad oggi "fermo" a 875'.
