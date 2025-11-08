L'attacco. La Gazzetta: "Nkunku confermato, cerca il primo gol. Leao al suo fianco"

Nonostante si continuino a nutrire dubbi sulla loro posizione in campo, Massimiliano Allegri ha ancora una volta ribadito in conferenza stampa che Rafael Leao e Christopher Nkunku possono giocare da prima punta. E contro il Parma, l'inedita coppia vista contro la Roma, verrà riproposta, così da avvalorare ancora di più questa tesi.

E di questo ne ha parlato questa mattina La Gazzetta dello Sport, che mettendo giù il probabile 11 del Milan contro i ducali, ha titolato "Nkunku confermato, cerca il primo gol. Leao al suo fianco".