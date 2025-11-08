Verso il Parma. Il QS: "Max ritrova Pulisic e chiede conferme a Leao"

vedi letture

Vincere per balzare ancora una volta in testa alla classifica e sfatare il tabù "piccole", perché comunque i 4 punti conquistati sui 9 disponibili pesano (e peseranno) sul cammino del Milan in campionato. Non sarà una trasferta semplice, e Massimiliano Allegri lo ha ribadito, motivo per il quale bisognerà scendere in campo con convinzione ma soprattutto equilibrio e concentrazione.

Verso la sfida di questa sera del Tardini, Il QS, edizione Il Giorno, ha titolato "Max ritrova Pulisic e chiede conferme a Leao", che ha già segnato al Parma in Emilia, in occasione dell'ultima vittoria rossonera in terra ducale nel 2021.