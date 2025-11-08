Ancora Nkunku. Il CorSport: "Il francese con Leao. Cerca il gol in Serie A"
MilanNews.it
Contro il Parma Christopher Nkunku partirà ancora una volta titolare dopo la prestazione opaca, ma ben recensita da Allegri, contro la Roma. Il francese avrà così l'occasione di mettere in mostra le sue qualità, che fino a questo momento si sono intraviste solo in quel mini spezzone di partita contro il Bologna dove ha seminato il panico tra la difesa felsinea.
Adesso c'è però bisogno di una risposta concreta sul campo, anche perché Nkunku è stato pagato in estate oltre 40 milioni di euro. Per questo motivo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Il francese con Leao. Cerca il gol in Serie A", il primo della sua carriera.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
4 Turci: "Mi è piaciuto ciò che mi ha detto Leao a fine partita. Ora ha una grande responsabilità nel Milan"
Primo Piano
Conquistare Parma e la vetta della classifica: Allegri insegue le 100 vittorie sulla panchina del Milan
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com