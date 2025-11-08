Ancora Nkunku. Il CorSport: "Il francese con Leao. Cerca il gol in Serie A"

vedi letture

Contro il Parma Christopher Nkunku partirà ancora una volta titolare dopo la prestazione opaca, ma ben recensita da Allegri, contro la Roma. Il francese avrà così l'occasione di mettere in mostra le sue qualità, che fino a questo momento si sono intraviste solo in quel mini spezzone di partita contro il Bologna dove ha seminato il panico tra la difesa felsinea.

Adesso c'è però bisogno di una risposta concreta sul campo, anche perché Nkunku è stato pagato in estate oltre 40 milioni di euro. Per questo motivo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Il francese con Leao. Cerca il gol in Serie A", il primo della sua carriera.