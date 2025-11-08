Paradosso Milan. Tuttosport: "4^ attacco: ma i gol non li fanno gli attaccanti"

I numeri di questo inizio stagione confermano quanto il Milan sia migliorato e guarito rispetto alla scorsa stagione. A differenza di 12 mesi fa la formazione di Max Allegri ha la terza miglior difesa del campionato, dietro a Roma (5) e Como (6).

Oltre a sapersi difendere, il Diavolo sa anche attaccare, visto che quello rossonero è il quarto miglior attacco del campionato. C'è però un paradosso importante evidenziato da Tuttosport, che titola "ma i gol non li fanno gli attaccanti", visto che tra Pulisic, Nkunku, Leao e Gimenez sono stati messi a referto "appena" 7 gol in 10 partite di campionato.