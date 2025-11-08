Stasera Parma. Tuttosport: "Milan da sorpasso con Leao e Nkunku"
MilanNews.it
Vincere a Parma significherebbe non solo sfatare il tabù piccole, contro le quali il Milan ha in stagione conquistato 4 punti disponibili su 9, ma anche scavalcare per almeno una notte Napoli, Roma ed Inter e portarsi in testa alla classifica. La trasferta del Tardini è però una di quelle antipatiche, insidiose, da dover approcciare nel migliore dei modi, come puntualizzato anche dal Max Allegri in conferenza.
Il tecnico toscano punterà ovviamente sui suoi uomini migliori al netto delle assenze, con Tuttosport che questa mattina ha titolato nel taglio basso della sua prima pagina "Milan da sorpasso con Leao e Nkunku", con il recuperato Pulisic che partirà dalla panchina potendo diventare un'arma da poter sfruttare a partita in corso.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
4 Turci: "Mi è piaciuto ciò che mi ha detto Leao a fine partita. Ora ha una grande responsabilità nel Milan"
Primo Piano
Conquistare Parma e la vetta della classifica: Allegri insegue le 100 vittorie sulla panchina del Milan
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com