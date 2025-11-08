Stasera Parma. Tuttosport: "Milan da sorpasso con Leao e Nkunku"

di Lorenzo De Angelis

Vincere a Parma significherebbe non solo sfatare il tabù piccole, contro le quali il Milan ha in stagione conquistato 4 punti disponibili su 9, ma anche scavalcare per almeno una notte Napoli, Roma ed Inter e portarsi in testa alla classifica. La trasferta del Tardini è però una di quelle antipatiche, insidiose, da dover approcciare nel migliore dei modi, come puntualizzato anche dal Max Allegri in conferenza. 

Il tecnico toscano punterà ovviamente sui suoi uomini migliori al netto delle assenze, con Tuttosport che questa mattina ha titolato nel taglio basso della sua prima pagina "Milan da sorpasso con Leao e Nkunku", con il recuperato Pulisic che partirà dalla panchina potendo diventare un'arma da poter sfruttare a partita in corso. 