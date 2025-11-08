A Parma torna Pulisic. Il CorSera: "Milan, operazione sorpasso"

A Parma torna Pulisic. Il CorSera: "Milan, operazione sorpasso"MilanNews.it
Oggi alle 09:36
di Lorenzo De Angelis

Dopo 4 partite di assenza Christian Pulisic torna a disposizione del Milan e di Massimiliano Allegri per la delicata trasferta di Parma. L'americano non partirà titolare, non avendo comunque 90 minuti nelle gambe, ma nel corso della partita potrà tornare più che utile, soprattutto se le cose non si dovessero mettere bene per i suoi. 

Vincere stasera è l'unica cosa che conta, anche perché con i 3 punti la formazione di Massimiliano Allegri balzerebbe per almeno una notte in testa alla classifica. In merito a questo Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "Milan, operazione sorpasso"