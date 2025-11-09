Folle pari. Tuttosport: "Al Milan il 'piccolo' è indigesto"
MilanNews.it
Allora quando Massimiliano Allegri parla di problema con le piccole bisogna credergli, anche perché neanche a Parma il Milan è riuscito a centrare la vittoria, facendo salire così a 7 i punti persi contro le squadre che si trovano sul lato destro della classifica.
Rendimento inaccettabile se si vuole quanto meno provare a lottare per lo scudetto, ma anche se l'obiettivo si chiama Champions League, perché risultati del genere, a lungo andare, pesano e come. In merito al pari di Parma Tuttosport ha questa mattina titolato "Al Milan il 'piccolo' è indigesto", perché 5 punti conquistati sui 12 a disposizione sono pochi. Troppi pochi.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
Primo Piano
live mnLIVE MN - Allegri: "Pensavo che Estupinan ci potesse dare di più in esperienza. Non dovevamo comportarci così!"
Luca SerafiniPerché non pensare in grande? Se a gennaio aiutano Allegri... Il calcetto di Guida. Simulazioni ed esultanze: rossoneri alla gogna. Giornalisti (e opinionisti) tifosi
Franco OrdineMilan: zero debiti con le banche. Le vere cifre dell’ultimo mercato. Perché Parma vale più del derby
MN - Milanello, Leao in gruppo: ci sarà contro la Roma. Cure per Tomori e Gimenez, lavoro sul campo a parte per Rabiot e Pulisic
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com