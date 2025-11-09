Folle pari. Tuttosport: "Al Milan il 'piccolo' è indigesto"

Allora quando Massimiliano Allegri parla di problema con le piccole bisogna credergli, anche perché neanche a Parma il Milan è riuscito a centrare la vittoria, facendo salire così a 7 i punti persi contro le squadre che si trovano sul lato destro della classifica.

Rendimento inaccettabile se si vuole quanto meno provare a lottare per lo scudetto, ma anche se l'obiettivo si chiama Champions League, perché risultati del genere, a lungo andare, pesano e come. In merito al pari di Parma Tuttosport ha questa mattina titolato "Al Milan il 'piccolo' è indigesto", perché 5 punti conquistati sui 12 a disposizione sono pochi. Troppi pochi.