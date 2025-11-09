Sorpasso vietato. La Repubblica: "Il Milan spreca e il Parma lo riprende"

È come se il Milan avesse paura di prendere il volo. Perché sia contro il Pisa, che ieri contro il Parma, ha mancato l'appuntamento con il sorpasso in classifica alle rivali. A lungo andare un rendimento del genere contro le piccole peserà, che l'obiettivo sia la Champions League o lo scudetto.

Comunque le occasioni per vincere la partita le avute, ma prima con Saelemaekers e poi con Pulisic il Milan le ha sprecate. In merito alla sfida del Tardini La Repubblica ha titolato: "Il Milan spreca e il Parma lo riprende", sorpasso vietato!