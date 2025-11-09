Milan piccolo con le piccole. Il QS: "Max non riesce a decollare"

Milan piccolo con le piccole, è questa la verità. Qualsiasi sia l'obiettivo, Champions League o scudetto, la formazione rossonera non si può permettere di perdere 7 punti contro Cremonese, Pisa e Parma, 4 dei quali in situazione di vantaggio. Un dettaglio, questo, che a lungo andare potrebbe fare la differenza, e sul quale Massimiliano Allegri lavorerà duramente per migliorare.

La trasferta di Parma lascia comunque l'amaro in bocca, perché il Milan poteva avere la possibilità di scavalcare tutti e portarsi momentaneamente in cima alla testa della classifica, ma invece esce dal Tardini con un punto che non fa felice nessuno. E in merito alla trasferta emiliana Il QS, edizione Il Giorno, ha questa mattina titolato "Max non riesce a decollare".