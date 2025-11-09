L'unica buona notizia. La Gazzetta: "Leao funziona"
La buona notizia di Parma, l'unica considerando il risultato finale, è che anche su Rafael Leao Massimiliano Allegri aveva ragione. Il portoghese non brillerà nei 90 minuti, non farà più le sgasate delle sue, ma almeno è decisivo, con gol ed assist. Ieri è stato glaciale dagli 11 metri contro Suzuki, e nel secondo tempo ha messo davanti alla porta Pulisic con un assist senza senso.
Rafa è finalmente un trascinatore, non solo con i gol ma anche con tanto altro, e stamattina La Gazzetta dello Sport ha voluto premiare l'intuizione di Allegri e il rendimento del portoghese titolando "Leao funziona".
