Rimonta Parma e niente sorpasso. La Gazzetta: "Mezzo Milan"

45 minuti perfetti. Il Milan ieri sera ha dominato in lungo e largo per gran parte della prima frazione di gioco, andando meritatamente in vantaggio per due reti a zero su un Parma in balia dell'avversario. Poi a un certo punto non si è capito cosa è successo, con la formazione rossonera che ha spento l'interruttore permettendo agli avversari di accorciare le distanze, acquisire fiducia e recuperare una partita assurda.

Le preoccupazioni di Max Allegri sono venute ancora una volta fuori, con il Milan che soffre incredibilmente partite del genere, anche quando è in vantaggio. Un pareggio che fa rabbia, anche perché l'appuntamento con il primo posto in classifica in solitaria è rimandato a data da destinarsi, e al rientro dalla sosta c'è il derby. Sulla trasferta e la prestazione di Parma La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato in apertura: "Mezzo Milan".