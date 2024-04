Da Lopetegui a Nopetegui: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Non si parla tanto di Milan questa mattina sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi pubblicati in edicola ma laddove se ne parla il tema è sempre uno: Julen Lopetegui. Il tecnico spagnolo era stato individuato come principale erede di Stefano Pioli sulla panchina del Milan e qualche giorno fa, alla vigilia della Juventus, sembrava tutto fatto. La rivolta dei tifosi rossoneri, partita dal mondo social ma che si è estesa un po' ovunque, ha fatto frenare la società su questo tipo di profilo e ora nulla è scritto per quanto riguarda la prossima guida tecnica del Diavolo.

Lo pensa anche la Gazzetta dello Sport che questa mattina titola così: "Il Milan frena. La protesta dei tifosi blocca Lopetegui". E poi nel sottotitolo: "Stop all'accordo con lo spagnolo. Già contattati sei allenatori. E si riapre il casting...". E se nè il Corriere dello Sport nè Tuttosport parlano del club rossonero nelle rispettive prime pagine, lo fa il QS che torna sul tema Lopetegui. Questo il titolo scelto, in taglio basso: "#NOPetegui. Rivolta social dei fan rossoneri". E poi nel sottotitolo l'aggiunta: "I tifosi del Milan bocciano l'ex tecnico del Real. Già diecimila firme nella petizione online".