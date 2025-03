Dal ritiro in Messico. Il CorSport: "Gimenez: voglio essere d'esempio"

Una partenza lampo, poi una flessione inevitabile data non solo dal necessario periodo di adattamento ad un nuovo campionato e paese, ma anche e soprattutto dal rendimento tutt'altro che esaltante del Milan. Santiago Gimenez sta patendo in prima persone le difficoltà che la formazione di Sergio Conceiçao sta riscontrando in questa stagione, non a caso l'attaccante messicano non timbra il cartellino da un mese ed un giorno in rossonero, dal ritorno della sfida di Champions League contro il Feyenoord.

Sul messicano Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Gimenez: voglio essere d'esempio", riprendendo le parole del 7 del Milan dal ritiro della nazionale messicana, dove ha parlato di più temi, dal sogno che sta vivendo in rossonero a per l'appunto le difficoltà che starebbe vivendo insieme a tutti i suoi compagni di squadra.