Deludente 0-0 a San Siro. Tuttosport: "C'era una volta Milan-Juve"

Deludente 0-0 a San Siro. Tuttosport: "C'era una volta Milan-Juve" MilanNews.it
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Oggi alle 09:10Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

Gli 70mila di San Siro si aspettavano qualcosa di più dal Milan-Juventus di ieri sera, partita molto chiusa e per larghi tratti anche noiosa, che una parte della Scala del Calcio ha commentato con qualche timido fischio al momento del triplice fischio. 

In merito alla partita di ieri sera Tuttosport ha questa mattina titolato in prima pagina "C'era una volta Milan-Juventus", partita dove oramai lo 0-0 è già scritto, visto e considerato che questo è stato il risultato di 5 degli ultimi sei incontri tra due squadre che in passato davano spettacolo. 