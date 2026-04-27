Milan-Juve, brutto pari. La Gazzetta: "Fischi e Champions"

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Milan-Juventus è stata un po' il manifesto del momento che sta attraversando il calcio italiano: lento, brutto e per lunghi tratti anche noioso. Quella che in passato era una delle partite più spettacolari dell'intero campionato è oggi diventata una delle più noiose per l'appunto, come testimoniano i 5 pareggi a reti bianchi nelle ultime 6.

Però a due allenatori pragmatici come Allegri e Spalletti poco importa, anche perché l'obiettivo era compiere un passettino in avanti verso il loro obiettivo e ci sono riusciti, non facendosi del male. Meno d'accordo invece chi era allo stadio, che al triplice fischio si è timidamente lasciando andare ad un po' di frustrazione. In merito alla sfida di San Siro La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato in prima pagina: "Fischi e Champions", sempre più vicina, sia per il Milan che per la Juventus.