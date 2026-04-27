Mettiamoci un punto. La Repubblica: "A Milan e Juventus mancano gol e coraggio"

vedi letture

Per chi si aspettava una partita spumeggiante ricca di gol e di emozioni è rimasto deluso, anche perché il Milan-Juventus di ieri ha suscitato di tutto tranne che emozioni memorabili negli oltre 70mila di San Siro. Ma alla fine, guardando come stanno andando le cose, ma soprattutto la classifica, il punto che le due formazioni si sono divise va più che bene per proseguire il cammino verso il loro obiettivo stagione: rientrare in Champions League.

Certo, da una partita del genere ci si aspetta sempre qualcosa di più, ma per certi versi Milan-Juventus di ieri è stata un po' il manifesto del momento che sta attraversando il calcio italiano. In merito alla sfida di San Siro La Repubblica ha questa mattina titolato: "A Milan e Juventus mancano gol e coraggio".